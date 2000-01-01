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Ученые установили, как запахи могут влияет на организм | Фото: Thinkstock19.01 02:29   MIGnews.com

Ученые установили, как запахи могут влиять на организм

Восприятие запахов может влиять на здоровье и старение организма, как выяснили ученые.

Американские ученые провели исследование и обнаружили, что запах двуокиси углерода (СО2) способен изменить физиологию организма и спровоцировать старения. Насекомые, которые не воспринимали запах СО2, жили дольше, чем их обычные собратья.

Исследователи также выяснили, что лишены возможности возбуждаться на запах пищи насекомые лучше питались. В ближайшем будущем ученые намерены установить механизм взаимосвязи восприятия запаха и старения у людей.
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