19.01 02:29 MIGnews.com

Ученые установили, как запахи могут влиять на организм

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Восприятие запахов может влиять на здоровье и старение организма, как выяснили ученые.Американские ученые провели исследование и обнаружили, что запах двуокиси углерода (СО2) способен изменить физиологию организма и спровоцировать старения. Насекомые, которые не воспринимали запах СО2, жили дольше, чем их обычные собратья.Исследователи также выяснили, что лишены возможности возбуждаться на запах пищи насекомые лучше питались. В ближайшем будущем ученые намерены установить механизм взаимосвязи восприятия запаха и старения у людей.