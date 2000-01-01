18.05 01:23 MIGnews.com

Григория Лепса не пустили в Израиль

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Российский певец Григорий Лепс получил отказ во въезде в Израиль, где он должен был выступить с концертом. Об этом сообщила депутат Кнессета Юлия Малиновская на своей странице в Facebook."Я не могу объяснить тот поразительный факт, что полиция теперь занимается вопросом въезда в Израиль популярного российского певца. Ко мне обратился шокированный организатор концертного тура Лепса. Он рассказал, что 17 сопровождающих музыкантов и технических работников получили разрешения на въезд без всяких проблем. Единственный, кого неожиданно завернули, – сам Лепс", – пишет Малиновская.На концерт Лепса было продано более трех тысяч билетов.Малиновская отметила, что она направила экстренные обращения министру внутренней безопасности Гиладу Эрдану, а также генеральному инспектору полиции по поводу Лепса.Она выразила надежду на то, что "удастся избежать крайне неприятного дипломатического инцидента с Россией".