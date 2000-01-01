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Грета Тунберг попалась на вранье | Фото: Thinkstock16.12 17:52   MIGnews.com

Грета Тунберг попалась на вранье

Грета Тунберг знатно оконфузилась во время своего путешествия по Германии.

Экоактивистка рассказала в своем Twitter, что она путешествовала по Германии на полу поезда. А вот местные железнодорожники располагают другой информацией, на которой и попалась Тунберг.

"Еду через Германию в переполненных поездах. Наконец-то домой!", - написала в Twitter Грета.

В публикацию экоактивистка добавила фото, на котором она тоскливо смотрит в даль, сидя на полу в окружении чемоданов.

Публикация вызвала немалый шквал комментариев среди подписчиков Греты, которые сразу принялись жалеть бедняжку. Но буквально через несколько часов немецкие железные дороги ответили Тунберг.

"Дорогая Грета, спасибо, что поддерживаешь нас, железнодорожников, в борьбе с изменениями климата! Мы рады, что в субботу ты проехалась на нашем поезде ICE 74 (поезд следует из Цюриха через Базель, Франкфурт и Гамбург в Киль - Ред.)… И было бы еще лучше, если бы ты также рассказала, как дружелюбно и профессионально тебя обслуживала наша команда на твоем месте в первом классе", - говорилось в публикации.

Тут уже юной экоактивистке пришлось объясниться. По заявлению Тунберг, она действительно ехала в первом классе, но свое место она получила почти через пять часов дороги (в пути поезд более 8 часов - Ред.), проехав Гёттинген. А до этого и вовсе была накладка с поездом из Базеля.

"Разумеется, это не проблема, и я этого никогда не говорила. Переполненные поезда - это хороший знак, это означает, что спрос на железнодорожные поездки высок!" - добавила экоактивистка.


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