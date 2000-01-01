16.12 17:52 MIGnews.com

Грета Тунберг попалась на вранье

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Грета Тунберг знатно оконфузилась во время своего путешествия по Германии.Экоактивистка рассказала в своем Twitter, что она путешествовала по Германии на полу поезда. А вот местные железнодорожники располагают другой информацией, на которой и попалась Тунберг."Еду через Германию в переполненных поездах. Наконец-то домой!", - написала в Twitter Грета.В публикацию экоактивистка добавила фото, на котором она тоскливо смотрит в даль, сидя на полу в окружении чемоданов.Публикация вызвала немалый шквал комментариев среди подписчиков Греты, которые сразу принялись жалеть бедняжку. Но буквально через несколько часов немецкие железные дороги ответили Тунберг."Дорогая Грета, спасибо, что поддерживаешь нас, железнодорожников, в борьбе с изменениями климата! Мы рады, что в субботу ты проехалась на нашем поезде ICE 74 (поезд следует из Цюриха через Базель, Франкфурт и Гамбург в Киль - Ред.)… И было бы еще лучше, если бы ты также рассказала, как дружелюбно и профессионально тебя обслуживала наша команда на твоем месте в первом классе", - говорилось в публикации.Тут уже юной экоактивистке пришлось объясниться. По заявлению Тунберг, она действительно ехала в первом классе, но свое место она получила почти через пять часов дороги (в пути поезд более 8 часов - Ред.), проехав Гёттинген. А до этого и вовсе была накладка с поездом из Базеля."Разумеется, это не проблема, и я этого никогда не говорила. Переполненные поезда - это хороший знак, это означает, что спрос на железнодорожные поездки высок!" - добавила экоактивистка.