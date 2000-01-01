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Англичанам разрешили не выходить на работу из-за похмелья | Фото:17.12 01:31   MIGnews.com

Англичанам разрешили уходить в "похмельный отпуск"

Одно из маркетинговых агентств Англии предложило своим сотрудникам перейти на гибкий рабочий с учетом тех дней, которые отводятся на похмелье.

Как уточняет ВВС, на такие меры работодатель пошел, чтобы привлечь молодежь.

"Сотрудникам не придется обманывать свое начальство. Но также во многих компаниях есть отгулы для работников с детьми, но не всегда есть для бездетных", — рассказала 19-летний пиар-менеджер Элли.

Это маркетинговое агентство находится на северо-западе Англии в городе Болтон. Директор фирмы уверена, что "похмельный отпуск" является отличной возможностью стимулировать развитие доверительных отношений, а также мотивирует сотрудников посещать корпоративные мероприятия.

"Мы хотели предложить что-то молодым миллениалам, которые часто тусуются в будние дни в барах. Мои сотрудники могут забронировать "похмельный день заранее", если знают, что собираются гулять. В таком случае они работают из дома в своих пижамах", — рассказала основатель фирмы Клер Кромптон.


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