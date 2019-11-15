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Винокур заступился за Галкина: что говорит, его личное дело | Фото:16.11 11:55   MIGnews.com

Винокур заступился за Галкина: что говорит, его личное дело

Российский артист Владимир Винокур заступился за шоумена и супруга примадонны Аллы Пугачевой Максима Галкина, вокруг которого разгорелся скандал из-за его резкого высказывания о цензуре в России.

В СМИ распространили информацию, что в связи с этим, концерты комика по неизвестным причина были отменены. Винокур на это ответил, что сотрудники телеканалов не могут повлиять на народную любовь к комику.

"Все равно он будет востребован, к нему люди ходят. То, что он говорит, это его личное дело. Зачем я буду это обсуждать, если это он так думает", — подчеркнул он.

Что примечательно, незадолго до этого сам Галкин записал видеообращение к СМИ. Он пояснил, что никто концерты не отменял, и все мероприятия, запланированные на ближайшие год-полтора, состоятся.

Скандал разгорелся после того, как на одном из своих концертов Галкин назвал обстановку в России сложной. Он отметил, что что на ТВ вернулись страшные времена, как в СССР. Более того, шоумен пошутил над президентом РФ Владимиром Путиным, припомнив, что по общему сроку правления он переплюнул Брежнева.




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