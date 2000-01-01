16.11 10:53 MIGnews.com
Microsoft взялась за израильский стартап из-за слежки
Корпорация Microsoft наняла бывшего генерального прокурора США Эрика Холдера для расследования деятельности израильского стартапа AnyVision.
Об этом сообщает The Jerusalem Post
.
Расследование инициировано из-за разработанной AnyVision технологии распознавания лиц для наблюдения за жителями ПА. Представители стартапа комментарий по данному поводу не дали.
Согласно исследованию, в мире растет беспокойство по поводу технологий слежки. По мнению общественных активистов, из-за них могут начаться несправедливые аресты.
AnyVision ранее была включена в престижный список самых перспективных стартапов Cool Vendors за 2019 год.
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