19.01 01:26 MIGnews.com

Консервированная пища полезна для здоровья

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Американские ученые провели исследование, в ходе которого удалось доказать ошибочность мнения о вреде консервированной пищи.В частности, диетологи пристально наблюдали за состоянием здоровья добровольцев на протяжении 10 лет. Ученые определили, что на самом деле консервированная пища полезна для здоровьяНа протяжении 10 лет ученые проводили наблюдение состояние здоровья добровольцев, регулярно употребляющих консервированную еду. Также исследователи проводили изучение состава таких продуктов. Оказалось, что данная пища приносит пользу для здоровья за счет того, что она более сбалансированная.Согласно результатам исследования, состояние здоровья участников эксперимента оценивалось в 49 баллов из возможных 100. Тогда как здоровье тех людей, которые избегают добавления в рацион консервированных продуктов составляло 47,4 балла. Таким образом, было доказано, что сбалансированная консервная еда поможет сохранить здоровье человека.