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Пробкам нет: в Иерусалиме появятся дополнительные скутеры | Фото:15.11 10:16   MIGnews.com

Пробкам нет: в Иерусалиме появятся дополнительные скутеры

Десятки дополнительных электронных скутеров будут размещены на следующей неделе в районе Хар-Хоцвим (Иерусалим).

В течение нескольких недель станет понятно, следует ли увеличить их количество в точках проката в других районах, передает The Jerusalem Post.

Таким образом в Иерусалиме хотят найти решение для жителей и гостей города, страдающих от массовых пробок на дорогах. Электронные скутеры помогут передвигаться и достигать пункта назначение намного быстрее, разгрузив тем самым основные трассы.

Согласно новому плану, компании по производству электронных скутеров Bird, Lime и Wind будут размещать по 20 дополнительных скутеров в специально отведенном для этого месте. Клиентов проконсультируют по поводу правильной и безопасной езды, в соответствии с муниципальными правилами и ПДД. Несовершеннолетние не смогут воспользоваться услугой.

Кроме того, компании отправят дежурить по городу "оперативные отряды", которые будут патрулировать в течение дня и помогать пользователям, если возникнут проблемы.


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