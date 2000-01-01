15.11 10:16 MIGnews.com

Пробкам нет: в Иерусалиме появятся дополнительные скутеры

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Десятки дополнительных электронных скутеров будут размещены на следующей неделе в районе Хар-Хоцвим (Иерусалим).В течение нескольких недель станет понятно, следует ли увеличить их количество в точках проката в других районах, передает The Jerusalem Post.Таким образом в Иерусалиме хотят найти решение для жителей и гостей города, страдающих от массовых пробок на дорогах. Электронные скутеры помогут передвигаться и достигать пункта назначение намного быстрее, разгрузив тем самым основные трассы.Согласно новому плану, компании по производству электронных скутеров Bird, Lime и Wind будут размещать по 20 дополнительных скутеров в специально отведенном для этого месте. Клиентов проконсультируют по поводу правильной и безопасной езды, в соответствии с муниципальными правилами и ПДД. Несовершеннолетние не смогут воспользоваться услугой.Кроме того, компании отправят дежурить по городу "оперативные отряды", которые будут патрулировать в течение дня и помогать пользователям, если возникнут проблемы.