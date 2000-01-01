«Джокер» побил рекорд, собрав $1 миллиард в мировом прокате
Мрачный фильм с рейтингом для взрослых "Джокер", в котором рассказывается история злодея из комиксов, преодолела рубеж в $1 миллиард сборов в мировом прокате.
Ранее авторы ленты заявляли, что рассчитывают на сборы в мировом прокате в $1 миллиард. Об этом сообщает издание Esquire.
Сообщается, что "Джокер" стал первым фильмом, которому присвоен взрослый рейтинг, переступившим этот рубеж, а также третьим фильмом произведенным не компанией Disney или Universal, который за последний год собрал более $1 миллиарда: до него этот сделал "Аквамен", собравший $1,048 миллиарда и "Человек-паук: Вдали от дома", мировые сборы которого составили $1,031 миллиарда.