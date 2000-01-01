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«Джокер» побил рекорд, собрав $1 миллиард в мировом прокате 16.11 00:47   MIGnews.com

«Джокер» побил рекорд, собрав $1 миллиард в мировом прокате

Мрачный фильм с рейтингом для взрослых "Джокер", в котором рассказывается история злодея из комиксов, преодолела рубеж в $1 миллиард сборов в мировом прокате.

Ранее авторы ленты заявляли, что рассчитывают на сборы в мировом прокате в $1 миллиард. Об этом сообщает издание Esquire.

Сообщается, что "Джокер" стал первым фильмом, которому присвоен взрослый рейтинг, переступившим этот рубеж, а также третьим фильмом произведенным не компанией Disney или Universal, который за последний год собрал более $1 миллиарда: до него этот сделал "Аквамен", собравший $1,048 миллиарда и "Человек-паук: Вдали от дома", мировые сборы которого составили $1,031 миллиарда.


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