15.11 10:48 MIGnews.com

В Италии открыли приюты для разведенных мужчин

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В Италии, по статистике, после развода в 60% случаев жилье достается супруге, которая остается там жить с детьми, мужья же чаще всего остаются без жилья и обязаны платить алименты детям и уже бывшей жене.В связи с таким ходом событий в стране открыли приют для разведенных мужчин, которых теперь приписывают к касте "новых бедных", к ним относятся люди, которые имеют хорошее образование и ранее никогда не относились к низшим слоям населения.Там они могут получить психологическую помощь и встретиться с детьми. Однако, и здесь есть свои правила. Разведенный мужчина не может находится в приюте более одного года.