Египет требует от Christie’s вернуть фараона Тутанхамона

Каир также призвал британские власти в полной мере остановить все процедуры, связанные с продажей древнего артефакта.
Между тем, представители аукционного дома заявляют, что продажа этого лота является вполне законной.
По данным источников, на торгах, которые пройдут уже в июле, за ценное произведение искусства рассчитывают выручить не менее 5 миллионов долларов.
Однако внешнеполитическое ведомство Египта настаивает на том, что у организаторов торгов нет в наличии документов, подтверждающих права на статую, отмечая, что лишь являются законными владельцами артефакта.
"С большой вероятностью бюст был похищен из Карнакского храма. Christie’s не может доказать, что имеет право распоряжаться скульптурой", - сказал известный египетский археолог Захи Хавас в интервью каналу ABC.
Как известно, скульптура изображает Тутанхамона в образе бога солнца Амона. Считается, что данное произведение искусства стояло в Карнакском храме в Луксоре.