16.05 02:35 MIGnews.com

По случаю свадьбы принца Гарри выпустят новые марки

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Почта Великобритании решила уважить принца Гарри и выпустить серию марок, посвященных его свадьбе с Меган Маркл.Как пишет газета Daily Express, по этому поводу в продажу поступят коллекционные миниатюры, которые будут основаны на снимках известного нью-йоркского фотографа Алексия Любомирского, который также станет официальным фотографом венчания 19 мая.Почтовые марки станут доступны в почтовых отделениях в день торжественной церемонии. Цена набора из четырех марок двух видов составит 4,44 фунта стерлингов. На одном из фото принц и его избранница сидят на ступеньках Фрогмор-хауса, где после церемонии состоится официальный прием, а на другом идут гуляют по газону. Кроме того, каждая марка будет включать дату бракосочетания - 19.05.2018 и профиль королевы Елизаветы II.Любопытно, что на обоих миниатюрах Меган Маркл – в платье от Ralph & Russo, бренда, который сшил ей и свадебное платье за достаточно скромную, как для такого масштаба церемонии, цене – 100 тыс. фунтов. Фотосессию для создания марок 42-летний Любомирский провел в декабре прошлого года.Помимо самих молодоженов, работы были одобрены и бабушкой принца Гарри.