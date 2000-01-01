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Ольмерт рассказал как мыл полы в тюрьме 15.03 09:51   MIGnews.com

Ольмерт рассказал как мыл полы в тюрьме

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт рассказал в интервью газете Едиот Ахронот о 16 месяцах проведенных в тюрьме Маасияху.

Старшим крыла, в котором сидел Ольмерт был назначен бывший председатель правления Банка Апоалим Дани Данкнер. Данкнер был осужден на 15 месяцев лишения свободы за взяточничество и его роль в афере Холилэнд.

Ольмерт вспоминает: “Перед тем как идти спать, где-то в час ночи, Данкнер давал каждому из нас по кусочку горького шоколада. После этого все шли в постель”.

Ольмерт рассказал о своих невеселых буднях в тюрьме: “Крыло закрывали в 20:30, и после этого у нас не было возможности даже выйти в маленький тюремный садик. Двери в камеры закрывались в 22:00- и не открывали до 06:00. Мы сидели по трое в камере - с книгами, газетами и ТВ. В шесть часов тюремщики нас будили, убеждались что мы не сбежали и живы. Когда наступала моя очередь, я не отнекивался - мыл пол в коридоре и резал салат - так хорошо, как только мог”.
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