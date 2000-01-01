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Спасения нет: названа возможная причина болезни Заворотнюк | Фото:14.09 14:40   MIGnews.com

Спасения нет: названа возможная причина болезни Заворотнюк

Состояние звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк могло резко ухудшиться из-за ее увлечения омоложением при помощи стволовых клеток.

Такое мнение в комментарии "Комсомольской правде" выразил продюсер группы "Ласковый мая" Андрей Разин.

"Помню, еще лет 15 назад она мне говорила: "Ты не пробовал стволовые клетки? Новая методика омоложения, продлевает жизнь – за ней будущее". Тогда это было модно, многие артисты, в том числе и Жанна Фриске, этим увлекались, хотели быть вечно молодыми. Настя очень хороший человек, всегда сама пробивается, не боится рисковать. Раньше, помню, крутилась сама – пыталась какой-то бизнес открывать, брала кредиты", – рассказал Разин.

По его словам, Заворотнюк привыкла взваливать все на свои плечи. А полгода назад Разин узнал, что она больна.

"Тогда уже она жаловалась на плохое самочувствие. А в Польше все ускорилось – это же молниеносно развивается, спасения практически нет. Она сейчас в коме, без сознания, никого туда не допускают, кроме мужа. Я вчера позвонил врачам, которые ее наблюдают, спросил - можно навестить? Говорят, нет – мы ее ввели вчера в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней. Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия – отек мозга. К сожалению, врачи тут бессильны", – добавил продюсер.


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