Спасения нет: названа возможная причина болезни Заворотнюк
Состояние звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк могло резко ухудшиться из-за ее увлечения омоложением при помощи стволовых клеток.
Такое мнение в комментарии "Комсомольской правде" выразил продюсер группы "Ласковый мая" Андрей Разин.
"Помню, еще лет 15 назад она мне говорила: "Ты не пробовал стволовые клетки? Новая методика омоложения, продлевает жизнь – за ней будущее". Тогда это было модно, многие артисты, в том числе и Жанна Фриске, этим увлекались, хотели быть вечно молодыми. Настя очень хороший человек, всегда сама пробивается, не боится рисковать. Раньше, помню, крутилась сама – пыталась какой-то бизнес открывать, брала кредиты", – рассказал Разин.
По его словам, Заворотнюк привыкла взваливать все на свои плечи. А полгода назад Разин узнал, что она больна.
"Тогда уже она жаловалась на плохое самочувствие. А в Польше все ускорилось – это же молниеносно развивается, спасения практически нет. Она сейчас в коме, без сознания, никого туда не допускают, кроме мужа. Я вчера позвонил врачам, которые ее наблюдают, спросил - можно навестить? Говорят, нет – мы ее ввели вчера в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней. Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия – отек мозга. К сожалению, врачи тут бессильны", – добавил продюсер.