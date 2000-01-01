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В Австралии могут ввести цифровые права для водителей 14.05 22:12   MIGnews.com

В Австралии могут ввести цифровые права для водителей

Водители штата Новый Южный Уэльс первыми в Австралии получат возможность использовать цифровые копии водительского удостоверения. Смартфоны стали де-факто кошельками должны быть применены самые современные технологии, чтобы водители могли использовать цифровые копии водительских удостоверений в повседневных ситуациях.

По словам министра услуг штата Виктор Доминелло, всем приходилось забывать свои удостоверения (водителя), теперь достаточно будет просто показать цифровую копию на своем мобильном телефоне".

Цифровые удостоверения будут доступны через приложение Service NSW на мобильных телефонах, что позволит людям использовать их также в качестве документа, удостоверяющего личность для входа в пабы и клубы, и при проверках дорожной полицией, пишет ZDnet.

В правительстве штата подчеркнули, что удостоверения будут иметь дополнительный уровень безопасности и повышенную защиту от мошенничества. В частности, предусмотрено предотвращение потери данных из утерянных или похищенных смартфонов, поскольку программа зашифрована по той же технологии, которую используют банки.

Водители, которые выберут цифровую услугу, по-прежнему сохранят физическую карточку, однако будут освобождены от обязательства иметь ее при себе в соответствующих случаях.
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