В Израиле выяснили, что пауки предпочитают самок-гурманов

Самцы пауков, принадлежащих к виду Latrodectus geometricus и также известных как пауки-тенетники, склонны выбирать в качестве партнерш самок-гурманов.К такому выводу пришли эксперты Организации сельскохозяйственных исследований в Тель-Авиве, сообщает в среду, 14 марта The Times of Israel Результаты исследования ученых опубликованы в New Scientist.По словам экспертов, самцы пауков этого вида склонны останавливать свой выбор на более старых самках, которые после спаривания с большой вероятностью съедят своего сексуального партнера.Ученые отмечают, что даже имея возможность выбора, пауки прилагают колоссальные усилия, добиваясь внимания старых самок, которые значительно превосходят самцов по размеру и являются менее фертильными, чем молодые самки.Исследователи убеждены, что старые самки просто используют феромоны, чтобы заполучить молодых любовников и обед.