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В Израиле выяснили, что пауки предпочитают самок-гурманов | Фото:14.03 15:11   MIGnews.com

В Израиле выяснили, что пауки предпочитают самок-гурманов

Самцы пауков, принадлежащих к виду Latrodectus geometricus и также известных как пауки-тенетники, склонны выбирать в качестве партнерш самок-гурманов.

К такому выводу пришли эксперты Организации сельскохозяйственных исследований в Тель-Авиве, сообщает в среду, 14 марта The Times of Israel.

Результаты исследования ученых опубликованы в New Scientist.

По словам экспертов, самцы пауков этого вида склонны останавливать свой выбор на более старых самках, которые после спаривания с большой вероятностью съедят своего сексуального партнера.

Ученые отмечают, что даже имея возможность выбора, пауки прилагают колоссальные усилия, добиваясь внимания старых самок, которые значительно превосходят самцов по размеру и являются менее фертильными, чем молодые самки.

Исследователи убеждены, что старые самки просто используют феромоны, чтобы заполучить молодых любовников и обед.
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