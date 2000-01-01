Удастся ли экономить при переходе на электронные сигареты?
Все больше украинцев охватывает мода вейпинга. Одни называют это панацеей от табакокурения, другие - просто хотят попробовать что-то новое, а некоторые полагают, что таким образом смогут тратить меньше денег. Давайте посмотрим, можно ли действительно сэкономить пару сотен гривен при переходе на пар и не является ли этот ход – очередной уловкой маркетологов?
Сколько стоит курить сигареты
Электронные сигареты стали популярны в Украине последние пару лет – как раз в период активного роста экономического кризиса, когда цены, в том числе акцизы на табак и алкоголь, растут, а зарплаты становятся меньше. Но, несмотря на то, что пачка сигарет стоит уже больше 20 гривен, курильщиков меньше не становится. Украинцы либо переходят на менее качественный табак, либо просто уменьшают количество выкуриваемых сигарет за день.
В условиях программы евроинтеграции, до 2020 года Украина должна повысить цены на сигареты в 6 раз. Сегодня пачка сигарет стоит в пределах 18-30 гривен. Правительство обещает, что в 2017 году цена будет повышена до 25-40 гривен. Курить становится дороже. В среднем человек выкуривает 10-20 сигарет в день. Получается, в месяц «уходит» около 10-15 пачек средней стоимостью 350-450 гривен. Помимо того, процесс курения сопровождают такие негативные моменты как:
Постоянная необходимость в покупке новой пачки;
Негативные возгласы со стороны окружающих о дыме, неприятном запахе табака;
Нельзя курить возле беременных женщин и детей.
Электронная сигареты – выгода и позитивные моменты
Когда только переходишь на пар, кажется, что это что-то необычное, сложное и требует особых знаний. На самом деле все легко.
Электронная сигарета – простое устройство, состоящее из аккумулятора, резервуара для жидкости и испарителя. Аккумулятор дает мощность на спираль испарителя, который прогревает жидкость. Происходит испарение и парообразование. На современном рынке представлены устройства EGO-формата – максимально похожие на обычные сигареты (вытянутая форма корпуса, небольшой объем резервуара – клиромайзера, сигаретная затяжка) и более современные модели – боксмоды и мехмоды, позволяющие парить на больших мощностях (до 300 Вт), дающие больше пара – так называемая кальянная затяжка. Стоимость сигареты EGO составляет от 400 гривен (больше подойдет начинающему парильщику), боксмода – от 1000 гривен.
Для того, чтобы парить, нужно следить за расходными элементами:
Жидкость;
Испаритель.
Стоимость жидкости в Украине – от 50 гривен, ее расход у каждого индивидуален. В среднем человек выкуривает в день 3 мл жидкости, поэтому флакона объемом 15 мл хватит на 5-7 дней.
Испаритель нужно менять раз в 1-1,5 месяца. Стоимость – от 50 гривен. Если правильно ухаживать за сигаретой и выкуривать меньше, срок службы можно продлить на 1-2 недели.
В месяц расходы составят от 200-250 гривен, так как покупка самого устройства – это выгодная инвестиция, которую можно использовать от 2-5 лет. Если подсчитать расходы в месяц, получается, что на курение вы тратите около 5000 гривен, на электронные сигареты – около 3000 гривен. И это без учетов подорожания цен на сигареты.
Кроме того, вейпинг имеет ряд преимуществ по сравнению с табакокурением:
Пар не вредит окружающим людям – можно парить рядом с беременными женщинами и деться;
Имеет приятный нейтральный запах;
Теперь не нужно каждый день ходит в магазин за новой пачкой сигарет.
Конечно, решать переходить на пар или продолжать курить – вам. Некоторые, сколько бы сигареты не стоили, не могут жить без табака, некоторые - уже давно нашли альтернативу в вейпинге. Но факт того, что парить электронные сигареты – выгоднее обычных, неоспорим и поможет сэкономить от 2000 гривен в год.