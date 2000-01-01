Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Выбрана представительница Израиля на Евровидении 14.02 08:23   MIGnews.com

Выбрана представительница Израиля на Евровидении

24-летняя певица из Ход-ха-Шарона Нетта Барзилай представит Израиль на песенном конкурсе Евровидение, который в этом году пройдет в Португалии.

В прямом эфире финала шоу "Ха-Кохав ха-Ба" ("Следующая звезда") Барзилай обошла трех других финалистов: Йонатана Мергуи, Рики Бен-Ари и Чена Ахарони, которые заняли от второго до четвертого места соответственно.

Таким образом, она станет первой женщиной, представляющей Израиль на Евровидении с 2014 года.

Напомним, что еще в прошлом месяце организаторы провели жеребьевку участников конкурса, на которой определилась дата выступления израильской участницы в Лиссабоне – 8 мая. Если же Нетта пройдет в финал, во второй раз она выйдет на сцену 12 мая.

Девушка произвела особое впечатление на судей использование лупера – музыкального инструмента, который в режиме реального времени записывает голос артиста и в виде звуковой дорожки накладывает на уже звучащую запись.

К слову, оценивали участников отбора композитор Асаф Амдурски, певица и пианистка Керен Пелес и песенник Харель Скаат, а в качестве специальных гостей выступил дуэт Static и Бен эль-Тавори. Кроме того, учитывались и зрительские симпатии.

В ближайшие пару месяцев команда победительницы, в которую входят ее предшественники Имри Зив, Хови Стар и Надав Гедж, поможет ей с песней для конкурса.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:15
В Малайзии родился козел-циклоп
21:51
ПА: Мирное соглашение не должно подчиняться монополии США
21:34
Ливан не собирается прислушиваться к советам США
20:34
США продолжат финансировать Иорданию
20:04
У Boeing 777 над Тихим океаном развалился двигатель
19:24
Ципи Хотовели призвала полицию оставить в покое Нетаниягу
19:09
Либерман: "Иран давным-давно объявил нам войну"
18:51
Париж: пьяный мужчина ранил ножом пятерых прохожих
18:28
Кувейт окажет большую финансовую помощь Ираку
18:09
МИД Сирии: Мы будем сбивать все вражеские самолеты
17:57
Аббас: Палестина вместе с Россией в борьбе с терроризмом
17:24
Иран обвинил Запад в шпионаже при помощи ящериц
17:11
Глава РПЦ назвал условие для мира в Израиле
16:21
" "Еш Атид" - последняя преграда для коррупции"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus