Выбрана представительница Израиля на Евровидении

24-летняя певица из Ход-ха-Шарона Нетта Барзилай представит Израиль на песенном конкурсе Евровидение, который в этом году пройдет в Португалии.
В прямом эфире финала шоу "Ха-Кохав ха-Ба" ("Следующая звезда") Барзилай обошла трех других финалистов: Йонатана Мергуи, Рики Бен-Ари и Чена Ахарони, которые заняли от второго до четвертого места соответственно.
Таким образом, она станет первой женщиной, представляющей Израиль на Евровидении с 2014 года.
Напомним, что еще в прошлом месяце организаторы провели жеребьевку участников конкурса, на которой определилась дата выступления израильской участницы в Лиссабоне – 8 мая. Если же Нетта пройдет в финал, во второй раз она выйдет на сцену 12 мая.
Девушка произвела особое впечатление на судей использование лупера – музыкального инструмента, который в режиме реального времени записывает голос артиста и в виде звуковой дорожки накладывает на уже звучащую запись.
К слову, оценивали участников отбора композитор Асаф Амдурски, певица и пианистка Керен Пелес и песенник Харель Скаат, а в качестве специальных гостей выступил дуэт Static и Бен эль-Тавори. Кроме того, учитывались и зрительские симпатии.
В ближайшие пару месяцев команда победительницы, в которую входят ее предшественники Имри Зив, Хови Стар и Надав Гедж, поможет ей с песней для конкурса.