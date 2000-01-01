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45-летняя Камерон Диаз ждёт ребёнка 15.02 00:20   MIGnews.com

45-летняя Камерон Диаз ждёт ребёнка

Американская кинозвезда Камерон Диаз, которая впервые вышла замуж за Бенджи Мэддена в январе 2015 году, ждет ребенка.

В течение нескольких лет 45-летняя Диаз вместе со своим мужем были готовы стать родителями, но этого не происходило.

"Ее путь к материнству был тяжелым. В какой-то момент она подумала, что никогда не сможет родить. Однако она не сдавалась и произошло чудо. Благодаря ЭКО она забеременела!", - сообщил инсайдер порталу InTouchWeekly.

Также он добавил, что муж актрисы очень поддерживал ее. Они даже думали об услугах суррогатной матери или усыновлении, как вдруг Диаз узнала, что вскоре станет мамой.
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