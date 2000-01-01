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СМИ: Заворотнюк ввели в кому | Фото:13.09 22:35   MIGnews.com

СМИ: Заворотнюк ввели в кому

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк введена в состояние медикаментозной комы из-за осложнений, вызванных неоперабельной опухолью головного мозга.

"У актрисы диагностировали рак головного мозга, на фоне тяжелой болезни начались осложнения – воспаление легких, с которым организм не в силах бороться", – передает Telegram-канал 112.

По поводу состояния и прогнозов в сети ходит очень много слухов. СМИ сообщают, что медики собирают консилиум, чтобы обсудить, выдержит ли Заворотнюк операцию.

Директор актрисы Марина Потапова вовсе отказалась озвучить какие-либо подробности. "Вы знаете, что я отвечу", – ответила она журналистам.

Ка сообщалось ранее, Закоротнюк попала в реанимацию в одной из клиник Москвы. В сети сообщили, что у нее произошел отек мозга после продолжительного лечения в Европе, которое не принесло результатов.


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