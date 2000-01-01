13.09 22:35 MIGnews.com
СМИ: Заворотнюк ввели в кому
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк введена в состояние медикаментозной комы из-за осложнений, вызванных неоперабельной опухолью головного мозга.
"У актрисы диагностировали рак головного мозга, на фоне тяжелой болезни начались осложнения – воспаление легких, с которым организм не в силах бороться", – передает Telegram-канал 112.
По поводу состояния и прогнозов в сети ходит очень много слухов. СМИ сообщают, что медики собирают консилиум, чтобы обсудить, выдержит ли Заворотнюк операцию.
Директор актрисы Марина Потапова вовсе отказалась озвучить какие-либо подробности. "Вы знаете, что я отвечу", – ответила она журналистам.
Ка сообщалось ранее, Закоротнюк попала
в реанимацию в одной из клиник Москвы. В сети сообщили, что у нее произошел отек мозга после продолжительного лечения в Европе, которое не принесло результатов.
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