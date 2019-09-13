Собчак похвасталась первыми свадебными снимками

Соответствующими фотографиями она поделилась на своей странице в Instagram.
"В Петегбурге есть прекрасная традиция: молодожены возлагают цветы Медному Всаднику. И когда я спросила у Константина Богомолова, а что принято у вас, в Москве? Он просто взял меня за руку, отвел к Владимиру и сказал: "ложи сюда", – подписала Собчак под фотографиями.
В комментариях пользователи поздравили молодоженов, однако раскритиковали журналистку за слово "ложи".
Напомним, что свадьба Богомолова и Собчак стала самым обговариваемым событием 13 сентября в сети. Молодожены удивили пользователей необычным способом передвижения: они ездили по Москве в катафалке с надписью: "Пока смерть не разлучит нас". В сети появились фото и видео.