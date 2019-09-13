Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Собчак похвасталась первыми свадебными снимками | Фото:instagram@xenia_sobchak13.09 18:27   MIGnews.com

Собчак похвасталась первыми свадебными снимками

Российская журналистка Ксения Собчак показала первые фото в роли супруги Константина Богомолова.

Соответствующими фотографиями она поделилась на своей странице в Instagram.

"В Петегбурге есть прекрасная традиция: молодожены возлагают цветы Медному Всаднику. И когда я спросила у Константина Богомолова, а что принято у вас, в Москве? Он просто взял меня за руку, отвел к Владимиру и сказал: "ложи сюда", – подписала Собчак под фотографиями.



В комментариях пользователи поздравили молодоженов, однако раскритиковали журналистку за слово "ложи".

Напомним, что свадьба Богомолова и Собчак стала самым обговариваемым событием 13 сентября в сети. Молодожены удивили пользователей необычным способом передвижения: они ездили по Москве в катафалке с надписью: "Пока смерть не разлучит нас". В сети появились фото и видео.




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:24
10 заповедей безопасности.
19:02
Европа призвала Иран вспомнить об обязательствах
18:34
Мятежи на границе с Газой: есть пострадавшие
18:10
В Йемене погибли 6 военных из ОАЭ
17:55
В Microsoft не собираются продавать ПО для распознавания лиц
17:24
Нетаниягу публично выступил по поводу "Оцма Иегудит"
17:03
В ПА взмолились к Путину: "спасите от Израиля"
16:42
Свадьба Собчак и поездка в катафалке: появилось видео
16:20
Мощная буря обрушилась на курорты Испании
15:56
Заворотнюк попала в реанимацию: что известно
14:44
Путин посетит мероприятия,посвященные памяти жертв Холокоста
14:21
США предлагают 5 миллионов долларов за боевиков Аль-Каиды
14:11
Полански получил награду за фильм о "деле Дрейфуса"
13:39
США осуществляют запланированный вывод войск из Сирии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus