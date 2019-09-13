Свадьба Собчак и поездка в катафалке: появилось видео

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Сегодня, 13 сентября, телеведущая Ксения Собчак выходит замуж во второй раз • По сравнению с первым бракосочетанием, у нее многое изменилось: от места проведения до списка подарков. • Светская львица и телеведущая Ксения Собчак выходит замуж в очередной раз спустя месяц после развода за режиссера Константина Богомолова • Ксения выбрала для проведения торжества очень помпезное место: Петровский пассаж, который находится в самом центре Москвы. На время проведения свадьбы его полностью закрыли • Средний чек на гостя в ресторане составляет около 40 тысяч рублей. Учитывая количество приглашенных – родных, друзей и представителей шоу-бизнеса – только еда и напитки обойдутся молодоженам в 12 миллионов рублей. На свадьбе гостям разливают дорогое шампанское и предлагают экзотические закуски • На бракосочетание с Богомоловым Ксения собрала 300 гостей, многие из которых даже не являются ее хорошими приятелями: на торжество приглашены не только звезды и светские львицы, но и продюсеры, режиссеры. • Пара приехала на торжество на катафалке. На дверях машины красуется надпись: «Пока смерть не разлучит нас». • #собчак#ксениясобчак#звездныеновости