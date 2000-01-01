Заворотнюк попала в реанимацию: что известно

Звезда популярного российского телесериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию одной из клиник Москвы.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash, уточняя, что она находится в крайне тяжелом состоянии из-за неоперабельной опухоли головного мозга. Тем не менее, информация по этому поводу в СМИ является весьма противоречивой.
"Актрису госпитализировали в больницу больше двух недель назад – прямиком из Польши. Сегодня ночью ее перевели в реанимацию из-за резкого ухудшения состояния", – сказано в сообщении.
В СМИ пишут, что Заворотнюк проходила лечение в Европе, однако оно не дало положительных результатов. Более того, у актрисы якобы начался отек мозга.
"Она находится под круглосуточным наблюдением врачей, ей поставили такой же диагноз, что и Жанне Фриске 4 года назад. Само заболевание у актрисы выявили больше года назад, последнее время она лечилась в Европе", – сообщают в Сети.
По некоторым данным, рядом с Анастасией постоянно дежурит муж Петр Чернышев. А нейрохирурги планируют провести операцию, которая ввиду нынешнего состояния актрисы является слишком рискованной. В связи с этим будет созван консилиум, где будет решено, какие действия следует предпринимать врачам.
Как бы там ни было, директор Заворотнюк Станислав Христов опроверг все слухи по поводу госпитализации. "Бред, отстань", – такое сообщение актриса отправила ему по информации Telegram-канала Daily Storm.
А как сообщает канал Super, Чернышев собирается уйти из ледового шоу "Руслан и Людмила" из-за болезни супруги. Сейчас вся труппа находится с гастролями в Турции.
Отметим, что в конце августа друг Заворотнюк Илья Авербух сказал, что СМИ "пишут всякие глупости" по поводу ее болезни. В Сети появилась информация, что Анастасия облысела из-за курса химиотерапии и прибавила в весе, а ее мама постоянно ходит в церковь и молится за выздоровление дочери.