13.03 19:15 MIGnews.com

По рождаемости Израиль впереди всех развитых стран

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Среди развитых стран Израиль занимает 1-ое место по суммарному коэффициенту рождаемости ( то есть по количеству детей на женщину).Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического бюро за 2016 год, сообщает во вторник, 13 марта Ynet.В данный период у израильской матери было в среднем по 3,1 ребенка. В тоже время у женщин в большинстве развитых стран - членов Организации экономического развития и сотрудничества (OECD) в среднем по 2,1 ребенка.По данным исследователей, больше всего детей в Израиле у женщин в религиозном городе Модиин-Илит - 7,59 на одну, на втором месте - Бейтар-Илит с 7,2 ребенка на женщину, В Бней-Браке в среднем по 5,79, а в Бейт-Шемеше по 5,56 на женщину.Меньше всего (1,91 на женщину) в Кирьят-Тивоне. В Рамат-Гане и Нешере у женщин в среднем по 2,08 ребенка.Меньше всего детей (в среднем 1,64) у женщин с необозначенной в удостоверении личности религиозной или национальной принадлежностью. Зачастую, здесь речь идет о женщинах — репатриантках.В 2016 году в Израиле родилось 181.405 малышей, из них 76,8% у еврейских и других матерей, исключая арабских. 51,5% новорожденных – мальчики.73,9% новорожденных в том году были по матери евреями, 20,7% мусульманами, 1,4% христианами, 1,3% друзами и 2,6% у женщин, чья религия не обозначена.Средний возраст впервые рожающих женщин составляет в Израиле 27,6 года. Второй ребенок появляется в среднем через два года, третий – еще через два.