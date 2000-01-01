14.03 03:22 MIGnews.com

В Париже хотят снова перекрасить главный символ города

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Местные власти Парижа хотят в 20-й раз перекрасить Эйфелеву башню, сообщает Le Parisien.По данным французского СМИ, главный символ столицы страны хотят покрасить в ее первоначальный цвет (красный), однако окончательного решения по этому вопросу еще не было принято."Мы переоткроем и возродим старые цвета, восстановив былой вид. Это даст некоторую пищу для размышлений о том, стоит ли добавлять что-то к нынешнему оттенку", - сказал журналистам издания представитель Министерства культуры Франции.Эйфелеву башню красили 19 раз. Ранее она была желтой, горчичной и даже охряной (желто-коричневой).