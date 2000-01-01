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The NYT: все больше шпионов РФ вливаются в `Лондонград` 13.03 23:17   MIGnews.com

The NYT: все больше шпионов РФ вливаются в "Лондонград"

В столице Англии и Соединенного Королевства (Лондон) работает большее число российских агентов разведки, чем на пике Холодной войны. По крайней мере, так считают их коллеги - бывшие представители британской разведки.

Об этом говорится в материале под заголовком "Когда оппоненты Путина устремились в Лондон, его шпионы последовали за ними", который опубликован на The New York Times, пишет НСН.

Эксперт по России из Института Праги, имя которого осталось засекреченным, заявил, что всем известно о геополитических соревнованиях РФ и Запада, га сегодня шпионы очень дешевы, а главное эффективны. Так российский лидер и управляет страной.

The NYT пишет, что за последние 10 лет Великобритания предоставила политубежище целому ряду "критиков г-на Путина, больших и маленьких, которые органично влились в "Лондонград".

Один из бывших агентов спецслужбы Британии описал Лондон, как "много друзей Путина, и экс-друзей, и врагов и союзников, все вместе вращающиеся на этой денежной сцене".
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