The NYT: все больше шпионов РФ вливаются в "Лондонград"
В столице Англии и Соединенного Королевства (Лондон) работает большее число российских агентов разведки, чем на пике Холодной войны. По крайней мере, так считают их коллеги - бывшие представители британской разведки.
Об этом говорится в материале под заголовком "Когда оппоненты Путина устремились в Лондон, его шпионы последовали за ними", который опубликован на The New York Times, пишет НСН.
Эксперт по России из Института Праги, имя которого осталось засекреченным, заявил, что всем известно о геополитических соревнованиях РФ и Запада, га сегодня шпионы очень дешевы, а главное эффективны. Так российский лидер и управляет страной.
The NYT пишет, что за последние 10 лет Великобритания предоставила политубежище целому ряду "критиков г-на Путина, больших и маленьких, которые органично влились в "Лондонград".
Один из бывших агентов спецслужбы Британии описал Лондон, как "много друзей Путина, и экс-друзей, и врагов и союзников, все вместе вращающиеся на этой денежной сцене".