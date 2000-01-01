Ученые: сохранить хорошую память в старости реально
Исследователи из Гарвардской медицинской школы утверждают, что сохранить хорошую память и молодой мозг реально даже в старости.
Как передает Polit.info, американские специалисты выяснили, что толстая кора мозга человека характерна не только молодым, но и некоторым людям в преклонном возрасте. Среди медиков уже появился термин, которым называют таких людей – "суперстарики".
У "суперстариков" уровень внимательности и память легко могут соперничать с умениями молодежи. Ученые полагают, что изучения мозга таких людей позволит раскрыть секрет сохранения памяти.
На данный момент исследователи пытаются выделить биомаркеры, которые смогут помочь в излечении старческой деменции.