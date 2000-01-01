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Михайлов прокомментировал болезнь Заворотнюк | Фото:12.10 18:44   MIGnews.com

Михайлов прокомментировал болезнь Заворотнюк

Уже второй месяц в сети активно обсуждают вероятную болезнь Анастасии Заворотнюк. Согласно неофициальной информации, артистке диагностировали рак мозга последней степени.

Родные и близкие знаменитости отказываются комментировать эти слухи, в связи с чем в интернете буквально каждый день появляются самые ужасающие подробности. И далеко не все они — правда. Так, многие коллеги Анастасии уже не раз призывали не верить всей информации, а на днях ситуацию прокомментировал и друг семьи Заворотнюк — Стас Михалков. Артист намекнул, что с Анастасией действительно не все в порядке, но попросил не вестись на манипуляции.

"Я — человек далекий от всего, что происходит в СМИ и интернете... Но в этот раз, информация достигла и моего поля зрения. В настоящее время Анастасия Заворотнюк, ее жизнь и здоровье, стали объектом для сплетен, откровенной неправды, передергивание фактов и спекуляции на имени артистки... Остановитесь, люди... Просто помолитесь за здоровье Насти", — написал Михайлов.

Не осталась равнодушной к посту Стаса и дочь Анастасии, Анна. Девушка сделала репост публикации себе на страницу, написав: "Спасибо вам большое".

Под постом Стаса Анна тоже оставила комментарий, косвенно подтверждая, что поддержка их семьей сейчас необходима: "Дорогой Стас, спасибо вам большое за поддержку от всей нашей семьи".


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