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Катастрофа на территории СССР- в программе Яд Вашема 12.09 18:42   MIGnews.com

Катастрофа на территории СССР- в программе Яд Вашема

История Катастрофы советского еврейства внесена в официальную образовательную программу Яд Вашем. Гиды мемориального комплекса отправляются в Литву и Беларусь, чтобы посетить места массовой гибели евреев.

Начиная с прошлого года, в мемориальном комплексе Яд Вашем впервые был запущен пилотный проект по развитию образовательных программ, связанных с изучением Холокоста Советского еврейства. Трудно переоценить важность обучения гидов и преподавателей мемориала – тех людей, которые являются основным источником информации о Холокосте для сотен тысяч израильтян и туристов, ежегодно посещающих туры, семинары и другие мероприятия в Яд Вашем.

Первый этап проекта заключался в том, что гиды и преподаватели начали детально изучать ту часть истории Катастрофы, о которой до сих пор говорили недостаточно – историю Холокоста Советских евреев. С этой целью, при поддержке фонда Генезис, был организован специальный курс в Яд Вашем и образовательная поездка гидов в Литву и Беларусь. На курсах обучаются 200 гидов Яд Вашем, из них отобраны 25 лучших, которые примут участие в образовательной поездке, включающей в себя посещение бывших общинных центров, синагог, встречи с пережившими Холокост и их семьями, лекции по истории советского еврейства в годы войны и в наши дни.

Большинство участников, как в прошлом году, так и в нынешнем – гиды, которые не являются выходцами из стран бывшего Советского Союза, они впервые посетят эти места. В Литве участники делегации посетят Вильнюс и Каунас – те районы, которые до войны были процветающими еврейскими общинами. В Беларуси, среди прочего, гиды Яд Вашем поедут в городок Мир, где располагалась знаменитая ешива, Новогрудок, где находится Музей еврейского героизма. Особое внимание, организаторы программы уделили истории евреев города Минск.

Маша Поллак-Розенберг, директор отдела образования Международной школы изучения Холокоста в Яд Вашем подчеркнула, что "Эта программа позволяет специалистам по преподаванию истории и наследия Холокоста познакомиться с регионами, где были убиты около половины жертв Холокоста, память об убийстве которых в течение долгого времени оставалась за пределами общественного сознания в Израиле и на Западе в целом".

Холокост советского еврейства традиционно оставался в тени, его изучению посвящалось значительно меньше времени, не хватало документов, свидетельств, артефактов. Такой подход влиял не только на полноту исторической картины, которая складывалась у современных израильтян и евреев диаспоры. Одна из основных проблем, которые возникли в результате того, что Холокост Советского еврейства практически не изучался, состоит в том, что это нанесло серьезный удар по национальной самоидентификации еврейской молодежи на постсоветском пространстве.

У многих молодых людей не было ощущения сопричастности к одному из самых важных и трагических периодов еврейской истории. Теперь молодые люди смогут узнать, как их личная история тесно связана с историей еврейского народа и Израиля.
Новые знания и учебные материалы, разработанные в рамках проекта, помогают гидам проводить экскурсии школьникам, солдатам, студентам, туристам на совершенно ином качественном уровне.

Проект осуществляется при поддержке фонда Генезис.


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