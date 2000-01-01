12.07 12:56 MIGnews.com

Исраэль Кац дал напутствие израильским кадетам МИД

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11 июля министр иностранных дел Исраэль Кац принял участие в церемонии, приуроченной к окончанию курса кадетов МИД.Мероприятие прошло при участии гендиректора дипломатического ведомства, руководства МИДа и членов семей выпускников.Следует отметить, что конкурсный отбор проводился среди тысяч претендентов. В конечном счете специальную подготовку в рамках курса прошел 21 израильтянин. Среди новых дипломатов – представители разных слоев израильского общества.В этом году основное внимание в процессе обучения уделялось сфере диджитальной дипломатии, развитию управленческих навыков и работе в коллективе.Дипломаты будут направлены на службу в зарубежные представительства Израиля в разных странах мира и смогут получить непосредственное представление о работе МИДа, принимать участие в международных форумах и продвигать экономические связи между государствами.В своем напутствии к выпускникам курса министр Кац заявил:"Государство Израиль сталкивается с многочисленными угрозами. Поэтому работа израильских дипломатов в более 100 представительствах по всему миру, к которым вы скоро присоединитесь, особенно важна.Мы должны придерживаться твердой позиции по отношению к Ирану в тесном союзе с США и в сотрудничестве с другими странами. Давление на Иран приносит плоды, побуждая режим аятолл раскрывать свои подлинные намерения. Об этом свидетельствует факт открытого нарушения Тегераном обязательств по договору СВПД (превышение допустимого уровня обогащения урана).На фоне нестабильности на Ближнем Востоке и усилившейся в последние годы угрозы радикального ислама растет значимость Израиля как "острова стабильности и процветания" в нашем регионе.Ежедневно мы сталкиваемся с попытками делигитимации Израиля как единственного государства для еврейского народа.На фоне всех стоящих перед нами задач важно укреплять связи с еврейскими общинами во всем мире и улучшать отношения с дружественными государствами.Эти и другие задачи стоят перед представителями МИДа Израиля каждый день и каждый час".Как отметил Кац, выпуск начинающих дипломатов этого года примечателен тем, что подавляющее большинство из них – женщины (16 женщин, 5 мужчин). Глава МИД пожелал выпускникам удачи на новом поприще.