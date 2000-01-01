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Генпрокурор Нью-Йорка подал иск против Weinstein Company | Фото:12.02 23:59   MIGnews.com

Генпрокурор Нью-Йорка подал иск против Weinstein Company

Генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман подал гражданский иск против продюсера Харви Вайнштейна, его брата Боба и их компании Weinstein Company.

Об этом в понедельник, 12 февраля сообщает Reuters.

Согласну иску, Weinstein Company неоднократно нарушала законы Нью-Йорка, не защищая своих сотрудников от постоянных сексуальных домогательств, унижений и дискриминации.

По словам Шнайдермана, "продажа Weinstein Company должна будет обеспечить компенсации жертвам, защиту сотрудникам в будущем, а также то, чтобы нарушители и их помощники не обогащались незаконным путем".

Сотрудники Вайнштейна составили справочник его пристрастий, который в компании называли "библией", и руководствовались им для подбора потенциальных жертв, а водители Вайнштейна всегда должны были иметь с собой презервативы и готовые инъекции препаратов от эректильной дисфункции, говорится в иске.

Генпрокурор также подчеркнул, что за четыре месяца расследования дела удалось выяснить ряд фактов, доказывающих факт нарушения закона. В частности, речь идет об угрозах Харви Вайнштейна подчиненным и сотрудникам Weinstein Company.

Издание отмечает, что сумма иска не раскрывается.

Отметим, что в 2017-2018 гдах десятки моделей обвинили Харви Вайнштейна в изнасилованиях или домогательствах. На фоне этих обвинений знаменитый продюсер был исключен из Американской киноакадемии и уволен из собственной компании The Weinstein Company, а позже принял решение о выходе из состава Гильдии режиссеров Америки. В частности, Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных преступлениях Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Томи-Энн Робертс, Розанна Аркетт, Жюдит Гордеш, Кэтрин Кендалл, Доун Даннинг, Натасия Мальте, Пас де ла Уэрта, Ума Турман.

Напомним, 3 ноября 2017 года представитель полиции Нью-Йорка объявил на пресс-конференции, что правоохранительные органы намерены арестовать голливудского продюсера Харви Вайнштейна по обвинению в изнасиловании. На пресс-конференции было подчеркнуто, что полиция располагает "достоверным описанием" от женщины, которая стала жертвой Вайнштейна семь лет назад.
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