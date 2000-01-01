12.02 21:50 MIGnews.com

Сэр Пол Маккартни удостоен израильской премии Вольфа

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Легендарный британский певец, музыкант и композитор сэр Пол Маккартни удостоен престижной израильской премии Вольфа. Церемония вручения награды состоится в мае текущего года в Кнессете в рамках торжеств по случаю 70-летия израильского государства .Еще одним лауреатом премии назван дирижер из Венгрии Адам Фишер.Победителей премии огласили в понедельник, 12 февраля, на специальной церемонии в присутствии президента Израиля Реувена Ривлина и главы The Wolf Foundation, лауреата Нобелевской премии Дана Шехтмана."Я, как и многие израильтяне, храню вечную любовь к группе "Beatles" и Полу Маккартни", - отметил глава государства.Отметим, премия в области искусств присуждается по правилу ротации отдельных видов: живопись, музыка, архитектура, скульптура.