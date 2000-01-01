Сэр Пол Маккартни удостоен израильской премии Вольфа
Легендарный британский певец, музыкант и композитор сэр Пол Маккартни удостоен престижной израильской премии Вольфа. Церемония вручения награды состоится в мае текущего года в Кнессете в рамках торжеств по случаю 70-летия израильского государства .
Еще одним лауреатом премии назван дирижер из Венгрии Адам Фишер.
Победителей премии огласили в понедельник, 12 февраля, на специальной церемонии в присутствии президента Израиля Реувена Ривлина и главы The Wolf Foundation, лауреата Нобелевской премии Дана Шехтмана.
"Я, как и многие израильтяне, храню вечную любовь к группе "Beatles" и Полу Маккартни", - отметил глава государства.
Отметим, премия в области искусств присуждается по правилу ротации отдельных видов: живопись, музыка, архитектура, скульптура.