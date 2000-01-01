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Названы страны с самым высоким уровнем антисемитизма | Фото:11.10 16:10   MIGnews.com

Названы страны с самым высоким уровнем антисемитизма

Инсайдерский Telegram-канал "Шаурма Зеленского" обнародовал карту, на которой показан уровень антисемитизма в разных странах.

Самый высокий обозначен на Западном берегу (93%). Следом расположен Ирак (92%), а в Египте уровень антисемитизма оценен в 75%.

Недалеко ушла Саудовская Аравия (74%). По 69% у Сирии и Греции. 56% у Ирана, 45% – Польша, 44% – Болгария, 23% – Япония, и по 20% – Китай / Индия.

Самый низкий уровень, по данным канала, у следующих стран: Австралия (14%), Канала (13%), США (9%), Великобритания (8%), Нидерланды (5%), Швеция (4%) и ЛАОС (0,2%). Отметим, что соответствующие статистические данные не являются официальными.


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