11.10 23:21 MIGnews.com

Нетаниягу посетил американсций эсминец в Ашдод

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил американский эсминец, ставший на якорь в порту Ашдод."Мы снова здесь после первой швартовки американского эсминца в ашдодском порту 19 лет назад. Это говорит о прочном союзе между Израилем и Соединенными Штатами Америки.Этот эсминец борется с терроризмом в Сирии. Между Израилем и США очень тесная связь во многих областях, и особенно в сфере безопасности.Мы полны решимости действовать, чтобы защитить себя от иранской военной заразы в Сирии и её метастаз.Президент Трамп полностью поддержал нашу политику и тот факт, что этот эсминец сегодня здесь, символизирует поддержку со стороны США.Я думаю, что эта символика понятна на всем Ближнем Востоке, и думаю, что даже за его пределами.Я хочу сказать еще кое-что - сегодня мы обнаружили еще один туннель. Мы систематически разрушаем туннельный потенциал "ХАМАСа". Они должны понимать, что не стоит нас испытывать.Что касается Иудеи и Самарии - мы полны решимости действовать против терроризма повсюду, найти убийц, найти террористов. Мы действуем по всему региону – в Сирии, Газе и других местах, о которых я не буду подробно говорить сейчас. Мы действуем со всей решимостью, необходимой для обеспечения безопасности Израиля".