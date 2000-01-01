11.02 21:51 MIGnews.com

Еврей-музыкант получил звезду на "Алее славы"

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Лидер американской группы Maroon 5 Адам Левин удостоился звезды на "Аллее славы" в Голливуде. Во время торжественного события рядом с 37-летним музыкантом находились его жена и 4-месячная дочь, сообщает The Telegraph.В ходе церемонии солист поблагодарил своих поклонников, подчеркнув, что добился успеха благодаря их поддержке.Кроме жены Левина Бехати Принслу, которая к слову является моделью на открытие мероприятия приехали его коллеги по шоу "The Voice" Гвен Стефани и Блейк Шелтон.Адам Левин удостоился звезды за огромный вклад в музыку и более 23-х лет является лидером группы Maroon 5.