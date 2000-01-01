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Свыше 70 стран `объявили войну` пищевым отходам | Фото:11.11 00:19   MIGnews.com

Свыше 70 стран объявили "войну" пищевым отходам

Свыше 70 стран мира обязались приложить больше усилий для сокращения количества пищевых продуктов, которые портятся из-за плохого охлаждения.

Соответствующее обязательство было подписано 9 ноября на ежегодном совещании Монреальского протокола, которое проходила в Риме, передает Associated Press.

В списке стран, которые обязались повлиять на ситуацию – США, Китай, члены ЕС, страны Африки и Азии. В рамках встреч чиновники и эксперты работают над регулированием искусственных химических веществ, используемых в системах охлаждения и кондиционирования воздуха. По статистике, около трети продовольствия в мире портится.

Есть надежда, что разработка более совершенных методов хранения и транспортировки продуктов в холодном состоянии позволит сократить количество отходов.

Уточняется, что плохое охлаждение приводит к потере около 9% пищи в развитых странах и около 23% в развивающихся. По мнению экспертов, улучшение охлаждения поможет сократить выбросы парниковых газов и вредных газов.


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