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Еврейский пекарь запустил линию хлеба с каннабисом | Фото:10.11 17:12   MIGnews.com

Еврейский пекарь запустил линию хлеба с каннабисом

Еврейский пекарь из Бельгии собирается запустить первую в Европе коммерческую линию хлеба с каннабисом. Cannabread будет доступен для покупки в супермаркетах Carrefour в Брюсселе и двух других бельгийских городах позднее в ноябре. Хлеб уже продается в некоторых пекарнях-магазинах Lowy в Брюсселе.

Владелец Чарли Лоуи сказал, что около 15% теста в Cannabread изготовлено из семян конопли, но употребление в пищу хлеба не приведет к наркотическому эффекту. Уровень ТГК, психоактивного вещества в каннабисе, является низким, поэтому его можно продавать без ограничений в Бельгии. Конопля также сертифицирована как органическая и, по словам Лоуи, полна минералов, витамина Е, Омега-3 и 6, волокон, каротина и магния.

"Хлеб предназначен в первую очередь для людей, которые просто любят хлеб, и разные его виды", - сказал Лоуи Еврейскому телеграфному агентству. Хлеб не приводит к состоянию опьянения, но его вкус и запах напоминает коноплю.

Бельгийское федеральное агентство по безопасности продовольственной сети в 2018 году совершило рейд на пекарню и уничтожило весь запас каннабиса Лоуи, сославшись на отсутствие сертификатов, подтверждающих уровень ТГК.

Покойный отец Лоуи Отто бежал в Бельгию из родной Австрии, когда она была аннексирована нацистской Германией в 1938 году. После того, как нацисты вторглись в Бельгию в 1940 году, Отто ушел в подполье. Именно тогда, в самый опасный период его жизни, он встретил свою жену, Хану, еврейского иммигранта из Польши. Они поженились в 1942 году.

Когда Отто умер в 1980 году, Чарли, который тогда изучал политологию, занял пекарню и значительно расширил семейный бизнес, который его отец основал в 1947 году.


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