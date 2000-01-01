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Еврейки Франции ждут закона о расторжении еврейских браков | Фото:10.05 10:37   MIGnews.com

Еврейки Франции ждут закона о расторжении еврейских браков

В последние дни многочисленные французские еврейки обратились к израильским властям с просьбой решить судьбу их брака, который не удается расторгнуть в рамках еврейского закона.

Об этом в четверг, 10 мая сообщает The Times of Israel.

По данным издания, француженки надеются, что в ближайшее время власти примут новый закон, который поможет евреям с разводом даже за пределами Израиля.

Отметим, что законодатели Израиля уже некоторое время разрабатывают законопроект, который предоставит раввинским судам право на расторжение еврейских браков за границей.

Согласно нынешнему закону, еврейские гражданки не могут официально расстаться без согласия супруга и создать новую семью.

В статье пообещали, что "решение" скоро будет принято.
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