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Израиль выдворяет представителя Human Rights Watch | Фото:09.05 18:08   MIGnews.com

Израиль выдворяет представителя Human Rights Watch

Власти Израиля потребовали от представителя международной неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch покинуть территорию государства в течение ближайших четырнадцати дней.

Об этом в среду, 9 мая сообщает The Times of Israel со ссылкой на Министерство внутренних дел Израиля.

По данным издания, такое решение было принято после того, как Омар Шакир был уличен в поддержке бойкота Израиля.

Отметим, что Шакир – американский гражданин иракского происхождения, который в Human Rights Watch занимает должность директора по вопросам, связанным с Израилем и Палестиной.

По его словам, обвинения против него являются безосновательными.

В Human Rights Watch в свою очередь подчеркнули, что решение МВД Израиля только подтверждает, что эта страна пытается заглушить критику по поводу ситуации с соблюдением прав человека.

Согласно информации издания, правозащитники собираются обжаловать решение израильской стороны, обратившись в суд.

Как известно, в апреле 2017 года Шакиру была выдана рабочая виза МВД после того, как израильские власти отказались предоставить ему разрешение на работу за два месяца до этого, обвинив его в организации палестинской "пропаганды".
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