Израиль выдворяет представителя Human Rights Watch
Власти Израиля потребовали от представителя международной неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch покинуть территорию государства в течение ближайших четырнадцати дней.
Об этом в среду, 9 мая сообщает The Times of Israel со ссылкой на Министерство внутренних дел Израиля.
По данным издания, такое решение было принято после того, как Омар Шакир был уличен в поддержке бойкота Израиля.
Отметим, что Шакир – американский гражданин иракского происхождения, который в Human Rights Watch занимает должность директора по вопросам, связанным с Израилем и Палестиной.
По его словам, обвинения против него являются безосновательными.
В Human Rights Watch в свою очередь подчеркнули, что решение МВД Израиля только подтверждает, что эта страна пытается заглушить критику по поводу ситуации с соблюдением прав человека.
Согласно информации издания, правозащитники собираются обжаловать решение израильской стороны, обратившись в суд.
Как известно, в апреле 2017 года Шакиру была выдана рабочая виза МВД после того, как израильские власти отказались предоставить ему разрешение на работу за два месяца до этого, обвинив его в организации палестинской "пропаганды".