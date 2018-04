09.04 23:45 MIGnews.com

В Берлине построят общий храм иудеев, христиан и мусульман

Городские власти Берлина инициировали необычный проект House of One, который представляет собой единый храм трех авраамических религий - это одновременно и синагога, и мечеть, и церковь.Строительство начнется в 2019 году в самом сердце столицы Германии – на Шпреинзеле, Рыбацком острове. Стоимость проекта оценивается в 43 млн евро, из которых на сегодняшний день собрали лишь 8,6 млн., включая 3,4 млн. из региональных и федеральных правительств. Впрочем, организаторы настроены оптимистически и считают, что для начала стройки будет достаточно 12 млн.По плану открытие храма запланировало на 2021 год.Главной идеей House of One объявлен обмен идеями и мнениями представителей различных вероисповеданий.Несмотря на то, что в обсуждении допускается участие даже атеистов, храм будет обустроен для представителей различных религий. В частности, синагога и мечеть будут повернуты на восток.