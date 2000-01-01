Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









В Берлине постоят общий храм иудеев, христиан и мусульман | Фото: Luke Ratzlaff/Flickr09.04 23:45   MIGnews.com

В Берлине построят общий храм иудеев, христиан и мусульман

Городские власти Берлина инициировали необычный проект House of One, который представляет собой единый храм трех авраамических религий - это одновременно и синагога, и мечеть, и церковь.

Строительство начнется в 2019 году в самом сердце столицы Германии – на Шпреинзеле, Рыбацком острове. Стоимость проекта оценивается в 43 млн евро, из которых на сегодняшний день собрали лишь 8,6 млн., включая 3,4 млн. из региональных и федеральных правительств. Впрочем, организаторы настроены оптимистически и считают, что для начала стройки будет достаточно 12 млн.

По плану открытие храма запланировало на 2021 год.

Главной идеей House of One объявлен обмен идеями и мнениями представителей различных вероисповеданий.

Несмотря на то, что в обсуждении допускается участие даже атеистов, храм будет обустроен для представителей различных религий. В частности, синагога и мечеть будут повернуты на восток.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:32
Одед Форер провел встречу поколений в "Яд ва-Шеме"
21:51
Teva готовится к закрытию завода в Ашдоде
21:37
Нетаниягу поздравил венгерского премьера с победой
20:47
Ну и кадр: снайпер ЦАХАЛа убил демонстранта на границе
20:44
Нетаниягу: Если нас атакуют – мы атакуем в ответ
20:33
ФРГ не заинтересована в новых санкция против РФ
19:51
Президент Гондураса не приедет на День независимости Израиля
19:48
Нетаниягу встретился с семьями Голдин и Шауль
19:33
Химатака: Британия и Франция рассмотрят любые ответные меры
19:07
Бар Рафаэли покажет полиции свои банковские счета
18:49
Молодой израильтянин не вернулся из путешествия мечты
18:34
Перечислены нарушения на парламентских выборах в Венгрии
18:08
Скончался еще один палестинец, раненный во время протеста
17:28
Французская полиция разгоняет активистов силой и газом
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus