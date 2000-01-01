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Почта Израиля показала марку к 70-летию Независимости | Фото: Доар Исраэль09.04 12:11   MIGnews.com

Почта Израиля показала марку к 70-летию Независимости

Почтовая служба Израиля выпустила специальную 5-шекелевую марку по случаю юбилея со "дня рождения" современного Израиля. Ее автору, художнику Талю Хуберу, выпала и честь, и большая ответственность создать дизайн новой марки, которая бы вобрала в себя все достижения Еврейского государства за последние 70 лет.

Вокруг трех названий Израиля – на иврите, арабском и английском – он использовал символы, отражающие успехи Еврейского государства в науке, науке, спорте, сельском хозяйстве, музыке, кино и бизнесе: UBS-накопитель (израильтяне создали первые флешки в 2000 году), смартфон, помидоры черри (в 1973 году ученые из Еврейского университета вывели особый сорт этих овощей), бриллианты и капельное орошение (в Израиле оно получило широкое распространение) и др.

На обложке для блока марок приведена цитата первого премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона:

"Эрец Исраэль будет строиться только трудолюбивым народом, богатым материально и духовно, который пришел к нему из глубин истории, доказав необходимость создания своей Родины, оснащенной современными инструментами науки и техники, и во что бы то ни стало превратить пустыню и руины в цветущий оазис сельскохозяйственной продукции, культурного богатства и растущего населения".
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