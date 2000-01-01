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В WhatsApp появилась новая функция безопасности 08.11 07:55   MIGnews.com

В WhatsApp появилась новая функция безопасности

С 3 ноября в WhatsApp стала доступна ранее анонсированная функция, позволяющая установить ограничения для других пользователей по добавлению абонента в группы без его согласия.

Для настройки новой опции следует зайти в раздел "Учетная запись" - "Безопасность" и выбрать пункт "Группы". Здесь пользователь сможет выбрать, кому разрешить добавлять себя в чаты - всем или только контактам из списка, пишет Gadgets.

Также есть пункт "Контакты, кроме" - с его помощью можно выборочно заблокировать отдельных пользователей, с которыми общаться в группе не хочется.


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