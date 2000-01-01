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СМИ пишут, что Борису Моисееву становится хуже 08.10 07:57   MIGnews.com

С Борисом Моисеевым может случиться третий инсульт

Легендарный певец Борис Моисеев не выступает на сцене и не появляется на публике - перенес два инсульта и не восстановился.

В СМИ появилась информация, что его здоровье резко ухудшилось, якобы тот не реагирует на речь, а в окружении звезды боятся нового инсульта.

Экс-концертный директор Виталий Фроликов следит за здоровьем артиста, он частично подтвердил информацию о том, что у Моисеева проблемы со здоровьем.

Арт-директор звезды Сергей Горох рассказал, что касательно проблем с речью: это старая история, факты десятилетней давности. Так что все стабильно, его состояние не меняется", - отметил, в свою очередь.


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