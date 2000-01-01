Семейство Обамы будут записывать подкасты

Экс-президент США Барак Обама и его жена Мишель будут предоставлять свои голоса для аудио-шоу сервиса подкастов.
Соглашение о совместной работе было подписано между продюсерской компанией Higher Ground, которую семья бывшего президента основала в 2018 г., и сервисом потокового аудио Spotify.
Барак Обама вместе со своей супругой Мишель будет вести разработку, продюсирование и презентацию своих голосов для аудиошоу-сервиса подкастов. Подкасты будут охватывать широкий круг тем с образовательным контентом, пишет Hollywood Reporter.
В компании утверждают, что Барак и Мишель Обама являются двумя самыми важными голосами в мире. Сам Барак Обама заявил, что верит в ценность интересного, наводящего на размышления разговора.
На сегодняшний день Spotify является крупнейшим в мире сервисом потоковой передачи музыки. Его ежемесячная аудитория составляет более 217 млн активных пользователей.