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Найдена 70-летняя копия Декларации независимости Израиля | Фото:08.05 14:08   MIGnews.com

Найдена 70-летняя копия Декларации независимости Израиля

Копия Декларации независимости Израиля, созданная в тот же год, когда было основано еврейское государство, случайно обнаружилась в понедельник при попытке выкорчевать старое дерево, поврежденное стихией две недели тому назад.

Об этом во вторник, 8 мая сообщает The Times of Israel.

По данным издания, свиток, помещенный в герметичную емкость, который был спрятан между корнями кипарисового дерева на кибуце Дегании Алеф в долине Иордан, прекрасно сохранился.


Уточняется, что дерево, в корнях которого хранился документ, упало из-за несезонных проливных дождей.

В кибуце решили хранить найденный документ, хотя здесь уже есть старая копия Декларации независимости Израиля.
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