Найдена 70-летняя копия Декларации независимости Израиля
Копия Декларации независимости Израиля, созданная в тот же год, когда было основано еврейское государство, случайно обнаружилась в понедельник при попытке выкорчевать старое дерево, поврежденное стихией две недели тому назад.
По данным издания, свиток, помещенный в герметичную емкость, который был спрятан между корнями кипарисового дерева на кибуце Дегании Алеф в долине Иордан, прекрасно сохранился.
נמצאה בדגניה א' מגילת המדינה, שהיתה טמונה שם מאז 1948 בתוך מבחנה אטומה. המגילה נשמרה במצב מצויין בזכות העובדה שהיתה סגורה בתוך אחת הצנצנות שנהגו לשמר בהם בעבר פוחלצים במוזיאון בית גורדון @10elilevi (צילום: יעל עבאדי) pic.twitter.com/0qSM0QZpkk