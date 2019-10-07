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У скандальной Ильхан Омар проблемы | Фото:07.10 20:50   MIGnews.com

У скандальной Ильхан Омар проблемы

Скандальная конгрессмен из Миннесоты Ильхан Омар, которая является ярой сторонницей BDS, разводится с мужем Ахмедом Хирси.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, муж якобы обвиняет Омар в романе с политическим консультантом из Вашингтона
Тимом Майнеттом.

Документы на развод, как утверждают источники, были поданы еще в пятницу. Омар и Хирси были женаты дважды. Первый раз они поженились в 2002 году, а первый развод состоялся в 2008-ом. В повторный брак пара внезапно вступила в 2018 году.

"Как и во всех браках, это очень личное и трудное время для их семьи. В течение многих лет Ильхан и Ахмед были объектом спекуляций и инсинуаций со стороны политических противников и СМИ", - сказал в комментарии журналистам представитель Омар.

Известно, что от брака у них трое детей. Конгрессмен не собирается комментировать информацию о разводе, чтобы не выносить личную жизнь на публику.


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