07.06 08:18 MIGnews.com

Названа самая богатая женщина Израиля

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Израильско-американский филантроп Мириам Адельсон признана самым состоятельным человеком в Израиле в 2018 году. Оценочная стоимость ее состояния — 22 миллиарда долларов. Об этом сообщает израильская газета The Marker в четверг.Адельсон не только самая богатая гражданка Израиля. Она с большим отрывом опережает других миллионеров, находящихся в списке. Следующий — Роман Абрамович, который стоит “всего” 13 миллиардов долларов.Большая часть ее богатства была передана ей в этом году в качестве подарка от мужа, филантропа и бизнесмена Шелдона Адельсона, в виде акций его корпорации Las Vegas Sands. Кстати, супруг Адельсон не является гражданином Израиля, из-за чего не был включен в рейтинг.В дополнение к вновь обретенному богатству Мириам за прошедший год она также стала генеральным директором Israel Hayom — популярной израильской газеты, поддерживающей Нетаниягу. Согласно The Marker, Мириам подтолкнула своего мужа к основанию издательства, чтобы использовать газету как средство восстановить правое правительство Израиля.Мириам 73 года, она родилась и выросла в Тель-Авиве. Окончила медицинскую школу и была терапевтом в больнице Тель-Авива. Позже, после развода, она переехала в США, где начала специализироваться на реабилитации наркоманов. Она познакомилась с Шелдоном в 1990 году, а в 1991 году они поженились.Позже Мириам основала центры по борьбе с токсикоманией и исследовательские клиники в Израиле и Лас-Вегасе. На сегодняшний день супруги Адельсон живут в Лас-Вегасе, где с недавних пор Сидни лечится от неходжкинских лимфом.