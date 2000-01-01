07.06 10:58 MIGnews.com

Иванка Трамп сразила всех наповал платьем за $35

Political move or thrifty shopper? Ivanka Trump wears $35 dress from Target https://t.co/U7wsUu1c64 pic.twitter.com/eD904bwmDV — Star Tribune A&E (@entertain_mn) 6 июня 2017 г.

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Зачастую таблоиды уделяют куда больше вниманию одежде первой леди и "первой дочери" США Мелании и Иванки Трамп, чем темам государственной важности, не упуская момента для колкости в адрес этих, без прикрас, привлекательных женщин.Но недавний наряд, в котором советник президента Иванка Трамп явилась на работу в Белый дом, покорил даже ее критиков. Для этого случая она выбрала "эконом-вариант" – черное платье выше колен с изображением двух лилий, дизайн которого для онлайн-магазина Target разработала Виктория Бэкхем. Хотя примечательнее всего не сам наряд, а его стоимость – всего лишь 35 долларов (к слову, сейчас на платье действует 50% скидка и оно продается за 17,50 долларов).Хотя в одной из самых "антитрамповских" газет – New York Post – не смогли удержаться от сарказма по этому поводу."Хоть у нее и есть миллионы, но даже Иванка Трамп не может отказаться от хорошей сделки", - так издание начало свою заметку по данному поводу.В дополнение к платью Иванка выбрала черную сумочку на шлее, "шпильки" на шнуровке от ее собственного бренда Ivanka Trump и украшения в стиле минимализма.