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Иванка Трамп в платье за $35 сразила критиков наповал | Фото: usbotschaftberlin/Flickr07.06 10:58   MIGnews.com

Иванка Трамп сразила всех наповал платьем за $35

Зачастую таблоиды уделяют куда больше вниманию одежде первой леди и "первой дочери" США Мелании и Иванки Трамп, чем темам государственной важности, не упуская момента для колкости в адрес этих, без прикрас, привлекательных женщин.

Но недавний наряд, в котором советник президента Иванка Трамп явилась на работу в Белый дом, покорил даже ее критиков. Для этого случая она выбрала "эконом-вариант" – черное платье выше колен с изображением двух лилий, дизайн которого для онлайн-магазина Target разработала Виктория Бэкхем. Хотя примечательнее всего не сам наряд, а его стоимость – всего лишь 35 долларов (к слову, сейчас на платье действует 50% скидка и оно продается за 17,50 долларов).




Хотя в одной из самых "антитрамповских" газет – New York Post – не смогли удержаться от сарказма по этому поводу.

"Хоть у нее и есть миллионы, но даже Иванка Трамп не может отказаться от хорошей сделки", - так издание начало свою заметку по данному поводу.

В дополнение к платью Иванка выбрала черную сумочку на шлее, "шпильки" на шнуровке от ее собственного бренда Ivanka Trump и украшения в стиле минимализма.
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