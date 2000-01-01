Иванка Трамп сразила всех наповал платьем за $35

Зачастую таблоиды уделяют куда больше вниманию одежде первой леди и "первой дочери" США Мелании и Иванки Трамп, чем темам государственной важности, не упуская момента для колкости в адрес этих, без прикрас, привлекательных женщин.
Но недавний наряд, в котором советник президента Иванка Трамп явилась на работу в Белый дом, покорил даже ее критиков. Для этого случая она выбрала "эконом-вариант" – черное платье выше колен с изображением двух лилий, дизайн которого для онлайн-магазина Target разработала Виктория Бэкхем. Хотя примечательнее всего не сам наряд, а его стоимость – всего лишь 35 долларов (к слову, сейчас на платье действует 50% скидка и оно продается за 17,50 долларов).