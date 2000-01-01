07.03 11:07 MIGnews.com

В Израиле создан первый частный университет

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Совет по высшему образованию (СВО) Израиля предоставил Междисциплинарному центру в Герцлии дополнительные полномочия.На заседании 6 марта СВО утвердил решение дать Междисциплинарному центру автономию в присвоении второй академической степени.Об этом в среду, 7 марта сообщает Arutz Sheva.Таким образом, колледж получил статус первого частного университета в Изриале.Отметим, что ранее СВО позволял университетам самим решать, какие вторые академические степени они предложат студентам. Колледжи были вынуждены просить особое разрешение относительно темы и параметров каждой второй степени, предлагаемой студентам.Сейчас СВО и Междисциплинарный центр ведут переговоры об очередном крайне важном шаге: не исключено, что этот ВУЗ получит право готовить соискателей на третью академическую степень и присуждать ее.Добавим, что Междисциплинарный центр был создан в свое время, как частный колледж. Он управляется организацией, которая не получает средства от государства, но контролируется СВО.