06.11 22:11 MIGnews.com

Елизавета II отказалась от изделий из натурального меха

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Королева Великобритании Елизавета II первой из королевской семьи отказалась от одежды из натурального меха."Если у Ее Величества будет мероприятие в особо холодную погоду, то с 2019 года будет использоваться искусственный мех, чтобы обеспечить ей ощущение тепла", - пишет старший костюмер королевы Анджела Келли, которая одевала Королеву на протяжении 25 лет."Любой мех, который будет использоваться при пошиве новой одежды для королевы, будет искусственным", - подтвердил представитель королевского дворца.Активисты по защите прав животных приветствовали новость об отказе королевы от меха."Сотрудники Peta (People for the Ethical Treatment of Animals, "Люди за этичное обращение с животными") поднимают бокал джина в ответ на решение королевы отказаться от меха", - сказала директор международных программ организации Мими Бехечи, которая назвала такую новую ​​политику "знамением времени, поскольку 95% британской общественности тоже отказываются носить натуральный мех".