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Елизавета II отказалась от изделий из натурального меха 06.11 22:11   MIGnews.com

Елизавета II отказалась от изделий из натурального меха

Королева Великобритании Елизавета II первой из королевской семьи отказалась от одежды из натурального меха.

"Если у Ее Величества будет мероприятие в особо холодную погоду, то с 2019 года будет использоваться искусственный мех, чтобы обеспечить ей ощущение тепла", - пишет старший костюмер королевы Анджела Келли, которая одевала Королеву на протяжении 25 лет.

"Любой мех, который будет использоваться при пошиве новой одежды для королевы, будет искусственным", - подтвердил представитель королевского дворца.

Активисты по защите прав животных приветствовали новость об отказе королевы от меха.

"Сотрудники Peta (People for the Ethical Treatment of Animals, "Люди за этичное обращение с животными") поднимают бокал джина в ответ на решение королевы отказаться от меха", - сказала директор международных программ организации Мими Бехечи, которая назвала такую новую ​​политику "знамением времени, поскольку 95% британской общественности тоже отказываются носить натуральный мех".


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